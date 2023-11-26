Fırtına Adana'yı alt üst etti! Şehir sular altında
Adana’da akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış ve fırtına çok sayıda ilçede hayatı alt üst etti. Ana yollar göle döndü, pek çok ilçede suların taşıdığı taşlar yolları ulaşıma kapadı.
Adana’nın İmamoğlu, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Aladağ ilçelerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak nedeni ile dere yatakları taştı.
Dağ yamaçlarından gelen sular yollarda ulaşımın aksamasına neden olurken, birçok noktada yaşanan su taşkınları nedeniyle trafikte vatandaşlar mahsur kaldı. Aladağ ilçesinde belediye ekipleri 3 iş makinesi, 2 pikap, 12 personel ile kapanan yollara müdahale ederken, bölgede şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor.
Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, “Bölgemiz çok yoğun yağış alıyor. Karahan, Kışlak, Gökçeköy, Kızıldam mahallelerimizde yollarımız ulaşıma kapandı. Bölgemizde yağış devam ediyor. Herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. Yol açma çalışmalarımız sürüyor” diyerek son durum hakkında bilgi verdi.
Öte yandan, Feke-Kozan karayolu ile Feke ilçesine bağlı Kısacıklı, Çandırlar, Ormancık, Musalar, Oruçlu, Değirmenuşağı ve Kaleyüzü mahallelerinde de su taşkınları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.