Fırtına Adana'yı alt üst etti! Şehir sular altında

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, “Bölgemiz çok yoğun yağış alıyor. Karahan, Kışlak, Gökçeköy, Kızıldam mahallelerimizde yollarımız ulaşıma kapandı. Bölgemizde yağış devam ediyor. Herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. Yol açma çalışmalarımız sürüyor” diyerek son durum hakkında bilgi verdi.