Fiyatı yükselen palamut balığında son günler!

“Havaların soğuması ile hamsi ucuzlayacak”



“Havaların soğuması ile fiyatlar düşmez, genellikle tam tersi oluyor” diyen Ceylan, “Rüzgarlı havalarda avlanma olmuyor, denize çıkan olmuyor ve az miktarda avlanıldığı için fiyatlar yükselişe geçiyor. Ancak hamsi gibi bazı balıklar vardır havaların soğuması ile birlikte çıkar. O tür balıklar müşteriye ucuz olarak sunulacak” diye konuştu.