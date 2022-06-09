Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) nedir? İşte GES ile ilgili tüm merak edilenler...

GES NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla gelire endeksli senet ihraç edecek.

Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede asgari getiri garantisi olacak. Getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama toplama işlemleri 15 Haziran'da başlayacak.