Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) nedir? İşte GES ile ilgili tüm merak edilenler...
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni ekonomik adımları bu akşam açıklayacaklarını söylemesinin ardından Bakanlık'tan bir açıklama geldi. Bakanlık yeni ekonomik adım olarak Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) duyurdu. İşte GES ile ilgili tüm detaylar....
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
GES NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla gelire endeksli senet ihraç edecek.
Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede asgari getiri garantisi olacak. Getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama toplama işlemleri 15 Haziran'da başlayacak.
GES KİMLER YARARLANACAK?
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi'nden gerçek kişiler yararlanacak.
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İŞTE BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında; Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.