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Beşiktaş'a Gedson Fernandes için dev teklif

Beşiktaş'a Gedson Fernandes için dev teklif
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Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Gedson Fernandes için bir Süper Lig ekibinin devreye girdiği ve Siyah-Beyazlı takıma çift haneli bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bir Süper Lig ekibi Gedson Fernandes için Beşiktaş'a çift haneli teklif yapmaya hazırlanıyor. Bonservisinin yarısı Benfica'da olan Gedson için siyah-beyazlıların kararı belli oldu.

Kendi rakiplerine oyuncusunu satmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'den gelecek her türlü teklifi reddetmeye karar verdi. İddiada yer alan takımın kim olduğu bilinmezken bazı taraftarlar Fenerbahçe ya da Galatasaray olabileceğinin altını çizdi.

 

Etiketler Gedson Fernandes Beşiktaş transfer transfer teklifi süepr lig
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