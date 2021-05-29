Genç doktor intiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı

Doktorumuz elinden bıçaklanıyor. Bu durum ileride mesleğini yapmasını engelleyecek bir durum. Sağ elinde parmaklarını koparacak şekilde yaralanıyor. Sağ el bir ortopedist için çok önemli. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay bu" ifadesini kullandı.