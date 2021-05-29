Genç doktor intiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Olayın adresi bu kez Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. Ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, perşembe akşamı psikiyatri hastası Bayram N'nin saldırısına uğradı.
Sağlıkçıya yapılan şiddetin sonu gelmedi. Olayın adresi bu kez Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. Ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, perşembe akşamı psikiyatri hastası Bayram N'nin saldırısına uğradı.
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Sırtından ve sağ elinden bıçaklandı. Kopan parmağı 4.5 saatlik operasyonla dikilen Dr. İskender'in, mesleğine devam edememe riskinin bulunduğu açıklandı.
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, acı olayın detaylarını anlattı:
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Doktorumuz elinden bıçaklanıyor. Bu durum ileride mesleğini yapmasını engelleyecek bir durum. Sağ elinde parmaklarını koparacak şekilde yaralanıyor. Sağ el bir ortopedist için çok önemli. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay bu" ifadesini kullandı.
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