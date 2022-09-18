Gezginlere müjde! Türkiye'nin turistik tren rotalarına yenileri ekleniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Turistik Doğu Ekspresi'nin dışında yeni turistik tren rotaları oluşturmak için harekete geçti. Öte yandan Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni dönem seferlerinin ne zaman başlayacağını da belli oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, ulaştırma alanında karayolu ve havalimanı projelerinde önemli yatırımlara imza atan Türkiye, gelecek dönemde demiryolu yatırımlarına ağırlık verecek. Özellikle vatandaşların yoğun talep gösterdiği yüksek hızlı trenlere yenileri eklenecek, konvansiyonel ve turistik hatlar da yolcu ve yük taşımalarına devam edecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen talep sonrasında hızlı tren sefer sayılarında artışa gidildiğini ve günlük 31 bin 651 yolcuyla tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıklamıştı. 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne göre, ulaştırma alanında Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, Ankara-Sivas ve Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren hatları, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule demir yolu projeleri ile ikinci hat yapımlarına öncelik verilecek.
Yerli ve yabancı turistiklerin büyük ilgi gösterdiği turistik tren hatlarına da yenileri eklenecek.
Demiryolu turizmi, yüzlerce turiste yemek, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, gece yolculuklarında yataklı vagonlarla seyahat etme, gündüz saatlerinde de belirlenen turistik yerlerde gezme imkanı sunuyor.
Çeşitli kültürleri ve coğrafyaları görme olanağı sağlayan turizm amaçlı uzun rotalı demiryoluyla seyahat birçok ülkede düzenlenirken trenlerin sunduğu hizmetler ve çekici rotalar konusunda özellikle İsviçre, Avustralya, Fransa ve Rusya ön plana çıkıyor. Rusya'da Trans Sibirya Demir Yolu, Avustralya'da Ghan Ekspresi, Hindistan’da Darjeeling Himalayan Demir Yolu, İstanbul'a kadar ulaşan Venedik Simplon-Orient-Express, turizm amaçlı seyahat olanağı sağlayan önemli rotalar arasında yer alıyor.