Giren herkes pitonların kafesini soruyor: İşte Antalya'nın pitonları...

''YAKALANAN PİTONLAR NEREDE?''

Pitonların büyümelerini yakından takip ettiklerini ve her gün ağırlıklarını ölçtüklerini belirten Arsun, "Ziyaretçiler 'Yakalanan pitonlar nerede?' diye soruyor. Hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri haline geldiler. Özellikle çocuklar ve gençler görmek istiyor. İklimlendirme ve ısıtma koşulları özel olan bir alandalar. Sürüngen koleksiyonumuz iki değerli üye kazandı. Özellikle ağlı pitonu çok büyüyebiliyor. Onu büyük bir yaşam alanına koyduk. " dedi.