Giren herkes pitonların kafesini soruyor: İşte Antalya'nın pitonları...
Antalya'da bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı barındırdığı 127 tür hayvan ile ilgi odağı oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı içerisinde barındırdığı 127 türden bin 400'e yakın canlı kapasitesi ile ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Antalya'da birisi demir kapıya sıkışmış vaziyette birisi otomobil bagajında bulunan iki piton, rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı bünyesine getirilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Ziyaretçiler tarafından ilgi ve merakla karşılanan pitonların farklı görünümleri ve vahşi doğaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
BÜNYESİNDE 127 TÜR BARINDIRIYOR
Barındırdığı 127 türden bin 400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kentte güvenlik kuvvetlerince el konulan hayvanlar için "yediemin" görevi de üstleniyor. Muratpaşa ilçesinde 24 Ekim'de bir apartmanın demir kapısına sıkışan, Batı Afrika'ya özgü yılan türü olan "kral pitonu" ile Kepez ilçesinde 14 Kasım'da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin bagajında bulunan Güney Doğu Asya'ya özgü büyük bir yılan türü olan "ağlı piton" Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.
ANTALYA'NIN PİTONLARI
Pitonlar, hayvanat bahçesinin veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karantina ve rehabilitasyon sürecine alındı. Bu sürecin de tamamlanmasıyla yılanlar ziyaretçilerle buluşturuldu. Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, iki yılanın sosyal medyada "Antalya'nın pitonları" diye ünlendiklerini ve bundan dolayı ziyaretçilerin ilgi odağı olduklarını söyledi.
''YAKALANAN PİTONLAR NEREDE?''
Pitonların büyümelerini yakından takip ettiklerini ve her gün ağırlıklarını ölçtüklerini belirten Arsun, "Ziyaretçiler 'Yakalanan pitonlar nerede?' diye soruyor. Hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri haline geldiler. Özellikle çocuklar ve gençler görmek istiyor. İklimlendirme ve ısıtma koşulları özel olan bir alandalar. Sürüngen koleksiyonumuz iki değerli üye kazandı. Özellikle ağlı pitonu çok büyüyebiliyor. Onu büyük bir yaşam alanına koyduk. " dedi.