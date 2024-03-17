Gizemli virüs alarmı! Hızla yayılıyor
Japonya'da nadir rastlanan ancak ciddi bir bakteriyel enfeksiyonun hızla yayıldığı konusunda uzmanlar uyarıda bulundu.
İLK İKİ AYDA 378 VAKA
Japonya'da bilim insanlarının henüz nedenini belirleyemediği bir enfeksiyon rekor hızla yayılıyor.
Uzmanlar 2024'te görülecek vaka sayısının geçen yılın rekor sayılarını aşmasını bekliyor.
Geçen yıl toplamda 941 vaka görülürken bu yılın sadece ilk iki ayında 378 vaka rapor edildi.
Ülkede artan vakalar nedeniyle "Streptokok" enfeksiyonunun sert ve ölümcül bir formu olan "streptokokal toksik şok sendromu"nun yayılmaya devam edeceği düşünülüyor.
Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), "Streptokokun şiddetli formlarının ardındaki nedenlerle ilgili hala pek çok bilinmeyen faktör var ve henüz bunları açıklayabilecek bir temele oturtamadık." diye konuştu
47 KENTİN 45'İNDE TESPİT EDİLDİ
Enstitü tarafından yayımlanan rakamlarda geçen yıl 941 vakanın rapor edildiği kaydedildi.
2024'ün ilk iki ayında ise 378 vaka kaydedildi ve Japonya'nın 45 kentinde enfeksiyon tespit edildi. Japonya'da enfeksiyon tespit edilmeyen sadece 2 kent kaldı.
Japon medyasına göre, 2023 yılının son altı ayında tanı konan 50 yaş altı 65 kişiden üçte biri hayatını kaybetti.
Bu da hastalık nedeniyle 21 kişini öldüğü anlamına geliyor.
SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ GEÇİYOR
Çoğu vakaya "streptococcus pyogenes" adı verilen bir bakteri neden oluyor.
Daha yaygın olarak "strep A" olarak biliniyor; özellikle çocuklarda boğaz ağrısına neden oluyor ve birçok insan kaynağını bilmeden hastalığı atlatıyor.
Ancak enfeksiyona neden olan son derece bulaşıcı bakteriler, özellikle 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ciddi hastalıklara, sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabiliyor.
Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor.