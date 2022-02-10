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  4. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kendisinden 15 yaş büyük iş insanıyla aşk yaşıyor

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kendisinden 15 yaş büyük iş insanıyla aşk yaşıyor

Gönül Dağı'ndki performansı ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Hazal Çağlar'ın kendisinden 15 yaş büyük iş insanıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kendisinden 15 yaş büyük iş insanıyla aşk yaşıyor - Resim: 1

Hazal Çağlar, başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı TRT 1'in en çok izlenen dizisi Gönül Dağı'nda 'Asuman' karakterien hayat veriyor.

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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kendisinden 15 yaş büyük iş insanıyla aşk yaşıyor - Resim: 2

Aile Hükümeti filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan güzel oyuncu, en son rol arkadaşı Berk Atan'la paylaştığı samimi pozla gündeme gelmişti.

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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kendisinden 15 yaş büyük iş insanıyla aşk yaşıyor - Resim: 3

Dizide, Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakteriyle aşk yaşayan Hazal Çağlar, gerçek hayattaki sevgilisiyle gündemde.

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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar kendisinden 15 yaş büyük iş insanıyla aşk yaşıyor - Resim: 4

Çağlar'ın aşkı, kendisinden 15 yaş büyük iş insanı  Atilla Bingöl çıktı.

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