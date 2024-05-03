Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da huzurevinde kalan İ.S. (65), husumetli olduğu 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'taki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. İ.S., aralarında husumet olduğu öne sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan S.G. (73), A.S.B. (33) ve A.Ö.'ye (74) bıçakla saldırdı. S. olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı. Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, S.G. ile A.S.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı A.Ö. ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekipler, İ.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve bekçilerin el fenerleriyle yaptığı aramada İ.S., Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen S., işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi. S.G. ve A.S.’ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA