  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:

Antalya'da huzurevinde kalan İ.S. (65), husumetli olduğu 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'taki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. İ.S., aralarında husumet olduğu öne sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan S.G. (73), A.S.B. (33) ve A.Ö.'ye (74) bıçakla saldırdı. S. olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı. Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, S.G. ile A.S.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı A.Ö. ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekipler, İ.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve bekçilerin el fenerleriyle yaptığı aramada İ.S., Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen S., işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi. S.G. ve A.S.’ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Antalya'da huzurevinde kalan İ.S. (65), husumetli olduğu 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA

Etiketler antalya huzurevi bıcaklı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmail Küçükkaya'dan kendi kanalına canlı yayında sert tepki İsmail Küçükkaya'dan kendi kanalına canlı yayında sert tepki Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak Bakan açıkladı: ''Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor'' Bakan açıkladı: ''Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor'' Türkiye'nin yeşil altınında hasat başladı: 100 TL'ye tezgahta Türkiye'nin yeşil altınında hasat başladı: 100 TL'ye tezgahta Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı 6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi ENAG, Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Emekli ve memurun 4 aylık zam oranı belli oldu Emekli ve memurun 4 aylık zam oranı belli oldu Yağ fabrikasında büyük yangın: Patlama sesleri yükseldi Yağ fabrikasında büyük yangın: Patlama sesleri yükseldi