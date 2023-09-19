Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu
Hakkari'de bir kişi 3 bin rakımlı Cilo Dağı'nda tam 11 yıl önce keşfettiği kaya balını kilosu 2 bin 500 TL'den satışa çıkardı.
Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Hamdi Akdoğan, Cilo Dağı eteklerinde 11 yıl önce keşfettiği kaya balını 3 bin rakımlı dağlardan çıkartıyor.
İHA'nın haberine göre çiftçilikle uğraşan Hamdi Akdoğan isimli vatandaş, 11 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti.
İlkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekleyen Akdoğan, balları tüm tehlikelere rağmen 3 bin rakımlı dağa tırmanarak topladı.
4 mevsimin birlikte yaşandığı Kırıkdağ köyün bölgesinde yer alan Cilo buzul dağları zengin doğası, bitki çeşidine sahip olmasıyla binlerce yabani arı kayalıkların arasında yuva yaparken, hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan şeker ve ilaç verilmeden sadece doğadan aldıkları bin bir çeşit bitkilerden bal üretiyorlar.