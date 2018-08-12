Hayvan otlatırken gördüğü uçak hayatını değiştirdi
Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı bir köyde yaşayan gencin hayvan otlatırken gökyüzünde gördüğü uçak hayatını değiştirdi.
Hayallerini süsleyen uçak için azmedip çalışan genç, üniversite sınavlarına girerek uçak mühendisliği bölümünü kazanacak puanı kazandı. Genç, şimdi de yerli uçak projesinde yer almak için kendisine hedef koydu.
Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde ikamet eden ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Ahmet Bulucu, hayvan otlattığı esnada gökyüzünden geçen uçağa hayran kaldı. Bunun üzerine uçaklara ilgi duymaya başlayan Ahmet Bulucu, uçaklar üzerinde araştırma yaparak uçak mühendisi olmak için kendisine hedef koydu. Uçmanın özgürlük olduğunu düşündüğünü söyleyen Ahmet Bulucu, üniversite sınavlarına hazırlanarak hayallerini süsleyen uçak mühendisliği bölümünü kazanacak puanı elde etti. Ahmet Bulucu, uçak mühendisliğini bitirdikten sonra yerli uçak projesinde de yer almak istediğini ve bu yönde de kendisine hedef koyduğunu belirtti.
"Hayvan otlatırken gökyüzünde gördüğüm uçak, hayallerimi süsledi"
Hazerbey Anadolu Lisesini okuyan ve üniversite sınavları sonrası Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uçak Gövde-Motor Mühendisliği Bölümüne yerleşecek puanı elde eden Ahmet Bulucu, "İlkokula giderken köyde hayvan güdüyordum. Hayvan otlattığım esnada gökyüzünden bir ses geldi ve gökyüzüne baktım. Bir uçak geçiyordu. Sonra merak ettim bu uçaklar nasıl uçuyor diye. Bu uçaklar nasıl havada duruyor. Sonra uçaklar üzerine araştırma yapmaya başladım. Bunun üzerine uçak mühendisi olmaya karar verdim. Öyle bir hayalim ve merakım oldu. Ortaokul son sınıfta Hazerbey Eğitim Kurumlarının bursluluk sınavlarına girdim ve yüzde 100 bursluluk kazandım. Sağ olsun Orhan Hazer hocamızda bizleri okuttu" dedi.
"Yeni hayalim, yerli uçak projesinde yer almak istiyorum"
Yerli uçak projesinde yer almak olduğunu söyleyen Ahmet Bulucu, "Okurken hocalarım bana yardım ettiler, destek oldular, elimden tuttular. Üniversite sınavlarına hazırlandım ve girdiğim sınavlar sonucunda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uçak Gövde-Motor Bakım Mühendisliği Bölümünü kazanacak puanı aldım. Şimdi burayı tercih ettim. İnşallah uçak mühendisi olacağım. Şimdi bir hayalim daha var. Ülkemizin yerli uçak projesi bulunuyor. Ben de bu projede yer alıp çalışmak istiyorum. Yerli uçak projesinde yer almak istiyorum. Motorunda, tasarımında çalışmak istiyorum. Ben de, yerli uçak projesinin içerisinde olmak istiyorum" diye konuştu.