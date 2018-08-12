Hayvan otlatırken gördüğü uçak hayatını değiştirdi



"Hayvan otlatırken gökyüzünde gördüğüm uçak, hayallerimi süsledi"

Hazerbey Anadolu Lisesini okuyan ve üniversite sınavları sonrası Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uçak Gövde-Motor Mühendisliği Bölümüne yerleşecek puanı elde eden Ahmet Bulucu, "İlkokula giderken köyde hayvan güdüyordum. Hayvan otlattığım esnada gökyüzünden bir ses geldi ve gökyüzüne baktım. Bir uçak geçiyordu. Sonra merak ettim bu uçaklar nasıl uçuyor diye. Bu uçaklar nasıl havada duruyor. Sonra uçaklar üzerine araştırma yapmaya başladım. Bunun üzerine uçak mühendisi olmaya karar verdim. Öyle bir hayalim ve merakım oldu. Ortaokul son sınıfta Hazerbey Eğitim Kurumlarının bursluluk sınavlarına girdim ve yüzde 100 bursluluk kazandım. Sağ olsun Orhan Hazer hocamızda bizleri okuttu" dedi.