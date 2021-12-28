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  4. Bu kapının arkasında bir tarih var... Ve o kapılar açılıyor!

Hıdırlık Tabyası kapılarını açıyor

Osmanlı-Rus Savaşları ile Balkan Savaşları'nda Edirne'nin savunulmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, Balkan Tarih Müzesi olarak 30 Aralık perşembe günü açılıyor.

Hıdırlık Tabyası kapılarını açıyor - Resim: 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre, Edirne`deki tabyaların inşasına 1829 yılında başlandı. Bu tabyaların en önemlisi ise Şükrü Paşa`nın karargahının bulunduğu Hıdırlık Tabyası olarak biliniyor.

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Hıdırlık Tabyası kapılarını açıyor - Resim: 2

I. Balkan Savaşı`nda kullanılan tabyalar, gelişen top teknolojisi sonrası önemini yitirmeye başladı.

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Hıdırlık Tabyası kapılarını açıyor - Resim: 3

Restorasyonu yapılan, dönemin Edirne`deki en büyük savunma tabyalarından Hıdırlık Tabyası`nda bonetler, beton sıvalar tadilat gördü. Odaların üstündeki topraklar kaldırılarak sağlamlaştırıldı.

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Hıdırlık Tabyası kapılarını açıyor - Resim: 4

Dehliz ve cephanelik olan bölümde sarnıç ve dehlizin devamı ortaya çıkarılarak, topçu yerleri düzenlendi.

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