Instagram'ın fenomen gezgini: Ölüm Meleği

Hepimiz Instagram'da bütün hayatını plajlarda geçiren ya da geçiriyormuş gibi görünen en az bir kişiyi takip ediyoruz ancak eminiz ki 'Ölüm Meleği Azrail'i henüz görmediniz. Plaj plaj dolaşan ölüm meleği Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla beğeni alıyor.

