SON DAKİKA
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI ! HABERLER KÖTÜ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Temmuz 2019 10:44

Instagram'ın fenomen gezgini: Ölüm Meleği

Yeni Zelanda hükümeti, ülkede her yıl 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği boğulmalara dikkat çekmek için sosyal medyada sıra dışı bir projeye imza attı.

Instagram'ın fenomen gezgini: Ölüm Meleği

Hepimiz Instagram'da bütün hayatını plajlarda geçiren ya da geçiriyormuş gibi görünen en az bir kişiyi takip ediyoruz ancak eminiz ki 'Ölüm Meleği Azrail'i henüz görmediniz. Plaj plaj dolaşan ölüm meleği Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla beğeni alıyor.

1/ 13
Instagram'ın fenomen gezgini: Ölüm Meleği

Yeni Zelanda hükümeti, ülkede her yıl 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği boğulmalara dikkat çekmek amacıyla ilginç bir kamu projesine imza attı. Instagram'da "The Swim Reaper" ismiyle "Ölüm" adına hesap açıldı.

2/ 13
Instagram'ın fenomen gezgini: Ölüm Meleği

Dikkatsiz yüzme, sarhoş halde denize girme ve benzeri bilinçsiz davranışların boğulmalara sebep olduğunu mizah diliyle anlatan ölüm meleği; siyah kıyafeti ve orağıyla korkuturken eğlenceli pozlarıyla büyük beğeni alıyor.

3/ 13
Instagram'ın fenomen gezgini: Ölüm Meleği

Kimi zaman voleybol oynarken, güneşlenirken, kitap okurken, kimi zaman da dondurmasını yerken görülen "Ölüm Meleği"nin Insagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunuyor.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM