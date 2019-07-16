Instagram'ın fenomen gezgini: Ölüm Meleği
Yeni Zelanda hükümeti, ülkede her yıl 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği boğulmalara dikkat çekmek için sosyal medyada sıra dışı bir projeye imza attı.
Hepimiz Instagram'da bütün hayatını plajlarda geçiren ya da geçiriyormuş gibi görünen en az bir kişiyi takip ediyoruz ancak eminiz ki 'Ölüm Meleği Azrail'i henüz görmediniz. Plaj plaj dolaşan ölüm meleği Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla beğeni alıyor.
Yeni Zelanda hükümeti, ülkede her yıl 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği boğulmalara dikkat çekmek amacıyla ilginç bir kamu projesine imza attı. Instagram'da "The Swim Reaper" ismiyle "Ölüm" adına hesap açıldı.
Dikkatsiz yüzme, sarhoş halde denize girme ve benzeri bilinçsiz davranışların boğulmalara sebep olduğunu mizah diliyle anlatan ölüm meleği; siyah kıyafeti ve orağıyla korkuturken eğlenceli pozlarıyla büyük beğeni alıyor.