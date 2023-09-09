İslam Memiş, borsa, döviz ve altın tahminlerini açıkladı
Para ve değerli metallerin bir bileni olarak tanınan ünlü piyasa analisti İslam Memiş, Borsa'dan Dolar'a, Euro'dan altına, gümüşten petrol fiyatlarına kadar beklentilerini ve tahminlerini açıklayarak yatırımcıları uyardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, ons ve gram altın fiyatları için kritik bir değerlendirmede bulundu. “Borsa İstanbul haftayı 8325 puandan tamamladı. Bir yorgunluk var. Teknik olarak beklediğimiz kar satışları hala gerçekleşmedi” diyen İslam Memiş, “Matematiksel olarak kar satışları olmalı ki, borsadaki yükselişler sağlıklı olabilsin. Borsa bir oyun piyasası değildir, bir yatırım piyasasıdır. En az 6 ay beklemeyen zarar eder. Günlük al sat yapanlar zarar eder. Kar satışlarının mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini tekrar anımsatmak isterim. Ben kenarda bekliyorum” ifadelerini kullandı.
İslam Memiş, bu sözlerinin ardından gram altında 2024 yılı tahmini ve 'Ekim ayında ortalığı kasıp kavuracak' dediği gelişmeyi duyurdu. “ Dolar tüm dünyada değer kazandı. İç piyasalarda dolar TL kurunda da düşül bir rakam yok. İyi bir şey var. Bu da resmi kur ve serbest piyasadaki kur eşitlendi. Döviz kurlarında serbest piyasa ile resmi kur arasında fiyat farkı yok ama şimdilik” diyerek değerlendirmelerine devam eden uzman isim, “Orta Vadeli Program'da hükümet öngörüsünü açıkladı. 2024'te 36.80 bekleniyor. Özellikle 2024'te yıllık ortalama tabii ki, benim kişisel öngörüm 40-45 lira aralığında bir kur görme ihtimalimiz çok yüksek” açıklamasını yaptı.
GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VE TARİH VERDİ
“Peki, gram altın kaça tekabül eder?” sorusuna yanıt veren İslam Memiş, “2024 yılında 2000-2500 lira aralığında gram altında bir fiyatlama göreceğiz. Sizin de burada 1700'lü rakamlardan gram altın almanız gerekiyor. Ons altın 1920 dolarda. Baskılanma devam ediyor. 1917, 1929 dolar aralığında. 1930 doları kıramadı. Elimde dolarım var, parite üzerinden altım almalı mıyım? Evet. 2080 ve 2150 dolar seviyeleri ons altında gündemde” diyerek tahminini açıkladı.
"GÜMÜŞ, ALTIN GİBİ BASKI ALTINDA"
Gümüş fiyatlarına da değinen uzman isim, “Gümüşün gram fiyatı, diğer metallerin TL bazlı fiyatları da yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek. Gümüş de aynı altın gibi baskı altında. Alınabilir seviyede. Gümüş almak isteyenler de bu düşüşlerin kısa vadede kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor. ben dövizle ticaret yapıyorum, param var. Malda mı kalmalıyım, dövizde mi kalmalıyım? Bence dövizde kalmalısın. Dövizle mal alan da malda kalmalı bence” dedi.