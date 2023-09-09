İslam Memiş, borsa, döviz ve altın tahminlerini açıkladı

İslam Memiş, bu sözlerinin ardından gram altında 2024 yılı tahmini ve 'Ekim ayında ortalığı kasıp kavuracak' dediği gelişmeyi duyurdu. “ Dolar tüm dünyada değer kazandı. İç piyasalarda dolar TL kurunda da düşül bir rakam yok. İyi bir şey var. Bu da resmi kur ve serbest piyasadaki kur eşitlendi. Döviz kurlarında serbest piyasa ile resmi kur arasında fiyat farkı yok ama şimdilik” diyerek değerlendirmelerine devam eden uzman isim, “Orta Vadeli Program'da hükümet öngörüsünü açıkladı. 2024'te 36.80 bekleniyor. Özellikle 2024'te yıllık ortalama tabii ki, benim kişisel öngörüm 40-45 lira aralığında bir kur görme ihtimalimiz çok yüksek” açıklamasını yaptı.