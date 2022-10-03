İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''Biri çıkacak, diğeri çakılacak!''
Para ve altın başta olmak üzere değerli metaller piyasası uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları hem dolar kuru hem de borsa için uyararak "birisi çıkacak, diğeri çakılacak" dedi.
Hükümetin aldığı faiz kararları sonrası dolar hemen her gün yeni bir rekor kırarken piyasanın bilen isimleri arasında gösterilen altın ve para politikası uzmanı İslam Memiş'ten kritik bir tahmin daha geldi.
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Rekor seviyeye yükselen dolar endeksi ECB'nin kararı sonrasında, 20 yılın zirvesinden yüzde 1 düşüş yaşayarak düzeltme yaptı.
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ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell "Yaptığımız gibi şimdi de açık ve güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve iş bitene kadar bunu sürdürmeliyiz" dedi.
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Bu gelişmelerin ardından altının 3 haftalık düşüşü sona erdi. Hafta içinde 1700 dolar kritik sınırının altına inen altının ons fiyatı 20 yılın zirvesindeki dolar endeksindeki gevşeme ile yeniden yükseldi.
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