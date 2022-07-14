İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı: ''Büyük tufana hazır olun''
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak ''Bu enflasyon rakamları Eylül ayı itibari ile büyük bir tufanın habercisi.'' diyerek yatırımcıları uyardı.
ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine çıkması sonrasında dolar güçlü pozisyonunu koruyor. Bu durum FED'in faiz artırımı ihtimalini güçlendirirken Dolar/Euro paritesi 20 yıl sonra 1'in altına geriledi. Döviz ve altın piyasalarındaki gelişmeler yakından takip edilirken finans analisti İslam Memiş, ''Eylülde büyük tufan yaşanacak" uyarısında bulundu.
"BÜYÜK TUFANIN HABERCİSİ"
TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan İslam Memiş, ABD enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak, "Şu an enflasyonun suçunu Putin’e atıyorlar. Piyasayı böylece oyalıyorlar. Fed’in faiz artırımı 75 baz puan olacağı düşünülürken şu an 100 baz puanlık bir artırım gündemde. Küçük yatırımcı Merkez Bankaları faiz artırımına gidiyor, işler eskisi gibi olacak düşüncesinde olmamalı. Bu enflasyon rakamları Eylül ayı itibari ile büyük bir tufanın habercisi. Eylül ayına yatırım yaparak yatırımcı bugünden tedbir almalı" dedi.
"EMTİA FİYATLARI BASKILANIYOR"
Dünyada emtia fiyatlarının baskılandığını ifade eden İslam Memiş şöyle konuştu:
"Şu an altın ve gümüşün sevdiği ortamlardan geçiyoruz. Enflasyon altın demek, ayrıca halk ayaklanmaları ve jeopolitik riskler var. Yıl sonuna kadar 20’den fazla ülkede toplumsal ayaklanma yaşanacak. Bunlar planlanmış şeyler.
"UZUN VADE BAKMAK GEREKİYOR"
Şu anda serbest piyasalarda ve banka fiyatlarındaki dolar, altın, Euro fiyatlarına baktığınızda gerçek fiyatları görürsünüz. Küresel piyasalarda belirsizlik olduğunda makas aralığı açılır. Bunlara kanmamak ve uzun vadede bakmak gerekiyor. 7-8 aydır al-sat piyasasını bitirdiler, uzun vadeli bir yatırımcı olacaksınız artık."