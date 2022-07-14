İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı: ''Büyük tufana hazır olun''

"BÜYÜK TUFANIN HABERCİSİ"

TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan İslam Memiş, ABD enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak, "Şu an enflasyonun suçunu Putin’e atıyorlar. Piyasayı böylece oyalıyorlar. Fed’in faiz artırımı 75 baz puan olacağı düşünülürken şu an 100 baz puanlık bir artırım gündemde. Küçük yatırımcı Merkez Bankaları faiz artırımına gidiyor, işler eskisi gibi olacak düşüncesinde olmamalı. Bu enflasyon rakamları Eylül ayı itibari ile büyük bir tufanın habercisi. Eylül ayına yatırım yaparak yatırımcı bugünden tedbir almalı" dedi.