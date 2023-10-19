İsrail vurduğu hastanenin görüntülerini yayınladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, “Filistin İslami Cihad terör örgütü tarafından başarısız bir fırlatmayla vurulan Gazze şehrindeki hastanenin sabah saatlerinden çekilen görüntüleri. Filistin İslami Cihad'ın başarısız fırlatması sonucu oluşan hasarın hastanenin yanındaki park alanında olduğu ve bir saldırı kraterine benzemediği görülüyor. Ayrıca hastanenin yanındaki binaların da zarar görmediği görülmektedir. Bu da IDF'in bu bölgeye bomba atmadığının bir başka kanıtıdır” denildi.