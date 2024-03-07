İsrail'in katlettiği Filistinlilerin cenazeleri toplu mezara defnedildi

ABD`li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail`in Gazze`de Hamas`ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koymuştu.