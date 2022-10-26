İstanbul barajları alarm veriyor: Metrelerce su çekildi
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan Ömerli Barajı, sonbahar yağışlarının etkili olmaması nedeni ile susuz kaldı.
İstanbul'un barajları her geçen gün daha çok alarm veriyor. Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık, baraj sularının çekilmesine neden olurken Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi ise sonbahar yağışlarının etkili olmaması nedeni ile metrelerce çekildi.
Suların çekildiği alanda kurumuş otlar ve çöp birikintileri dikkat çekerken baraj suyunun çekildiği bölgede otomobillerin dolaşması ise, kuraklığı gözler önüne serdi.
İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine İstanbul genelinde barajlardaki doluluk oranları yüzde 42,21 seviyelerine geriledi.
Ömerli Barajının doluluk oranı ise yüzde 45,07 seviyesine geriledi. Ömerli Barajı bu doluluk oranı ile, son bir yıl içerisinde ay sonlarında ölçülen en düşük oranı görmüş oldu.