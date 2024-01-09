İstanbul buz kesti; beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kartal'da Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: İHA
İstanbul'da beklenen kar yağışı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bugün itibariyle etkili olmaya başladı.
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Hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında yer yer etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakasının yüksek bölgelerinden olan Aydos Tepesi ve çevresinde de etkisini gösteriyor.
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Yağış nedeniyle Aydos'ta ormanlık alanlar ve yollar adeta beyaz örtü ile kaplandı.
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Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.
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