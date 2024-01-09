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İstanbul buz kesti; beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kartal'da Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: İHA
İstanbul buz kesti; beklenen kar yağışı başladı - Resim: 1

İstanbul'da beklenen kar yağışı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bugün itibariyle etkili olmaya başladı. 

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İstanbul buz kesti; beklenen kar yağışı başladı - Resim: 2

Hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında yer yer etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakasının yüksek bölgelerinden olan Aydos Tepesi ve çevresinde de etkisini gösteriyor. 

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İstanbul buz kesti; beklenen kar yağışı başladı - Resim: 3

Yağış nedeniyle Aydos'ta ormanlık alanlar ve yollar adeta beyaz örtü ile kaplandı.

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İstanbul buz kesti; beklenen kar yağışı başladı - Resim: 4

Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

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