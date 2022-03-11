İstanbul için peş peşe kar uyarısı: En kritik gün yarın

İstanbul için günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen kar kentte etkisini gösterdi. Yetkililer herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri alırken yarın için peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ile yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları beklendiğini belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise en kritik günün yarın olduğunu ifade ederek "Meteorolojik verilere göre, 2 günde yağan kar kadar yağış Cumartesi günü yağacak ve hava daha da soğuyacak" dedi.