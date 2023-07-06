İstanbul'da aynı marka ve model motosiklet hırsızlığı

DHA'nın haberine göre İstanbul'un farklı semtlerinde 1.5 ayda aynı marka ve model motosiklet hırsızlığı yaşandı. Motosiklet hırsızları çoğunlukla aynı marka model motorları çaldıktan sonra kayıplara karışıyor. İddiaya göre bir markanın piyasa değeri ortalama 200-300 bin lira olan modeli motosikletler hırsızlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Gençler arasında yaygın olan bu motosikletlerin, yedek parça fiyatlarının yüksek olduğu söyleniyor. Mağdurların iddiasına göre, son zamanlarda çalınan başka marka ve modeldeki motosikletler polis ekipleri tarafından sağlam olarak bulunurken, bu markadaki motosikletler 1.5 aydır bulunamıyor. Motosikletleri çalınan 15 hırsızlık mağduru ise, Whatsapp ve sosyal medyada grup kurarak biraraya geldi. Mağdurlar, motosikletlerinin parçalanarak satıldığını düşünüyor.