İstanbul'da can pazarı! Dolmuş aydınlatma direğine çarptı; yaralılar var
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı yolcu minibüsünün savrularak refüje çıkması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Beyoğlu İmrahor Caddesi’nde seyir halindeki bir otomobilin çarptığı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak önce yön tabelasına, ardından aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 5 yolcunun yaralandığı kazada, yaralılar sağlık ekiplerini refüje yatarak bekledi. Kaza nedeniyle Kağıthane istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yol kenarındaki refüje çıkarak durabildi.
Kontrolden çıkan minibüs, refüje çıktığı sırada önce güzergah üzerindeki yön tabelasını devirdi, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından minibüsün içerisinde bulunan yolculardan 5’i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Minibüste bulunan yaralılar sağlık ekibi gelene kadar refüje yatarak bekledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.