Piyasalarda Hürmüz fırtınası: Petrol çakıldı, altın ve borsa coştu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açıldığını duyurmasıyla piyasalar coştu. Brent petrol %8 değer kaybederek 87 dolara gerilerken, gram altın 7 bin TL seviyesini aştı. Borsa İstanbul ise %2'lik yükselişle 14 bin 514 puana sıçrayarak rekor seviyelere yaklaştı.

İran'ın Lübnan'daki ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemi geçişlerine açması sonrası piyasalar coştu. Petrol fiyatları sert geri çekilirken, değerli metaller ve borsa yükselişe geçti. Hürmüz Boğazı'nın açılması, petrol arzındaki tıkanıklığın aşılacağı beklentisiyle fiyatları aşağı çekti. Brent petrol yüzde 8 düşüşle 87,2 dolara geriledi. WTI petrol ise yüzde 8,5 oranında düşüşle 82,3 dolara çekildi. Altın sert yükseliş Değerli madenler ise yönünü yukarı çevirdi. Ons altın yüzde 1,5'lik artışla 4.889 doları gördü. Gram altın 7 bin TL seviyesini aştı. Gram gümüş ise 118 liranın üzerine çıktı. Borsa tarihi zirveye yaklaştı Hürmüz haberi Borsa İstanbul'a da alım getirdi. BIST100 endeksi yüzde 2'lik yükselişle 14 bin 514 puanı gördü. Piyasa uzmanları, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmaya devam etmesi durumunda enerji maliyetlerindeki düşüşün borsalardaki yükselişi destekleyeceğini öngörüyor. Dünya Haber3.com Haber Merkezi