İstanbul'da dev sahte parfüm operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen parfüm şişelerinin izini sürerek, dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üreten ve ürettikleri bu sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek, alışveriş yapılan internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden pazarlayan çetenin varlığını tespit etti.