İstanbul'da dev sahte parfüm operasyonu
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen parfüm şişelerinin izini sürerek, dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üreten ve ürettikleri bu sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek, alışveriş yapılan internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden pazarlayan çetenin...
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen parfüm şişelerinin izini sürerek, dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üreten ve ürettikleri bu sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek, alışveriş yapılan internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden pazarlayan çetenin varlığını tespit etti.
Yapılan tespitlerin ardından Bahçelievler'de üretimin yapıldığı iki ayrı depoya baskın düzenlendi.
Baskında organize suç örgütü lideri M.E.T. ile yöneticileri S.K. ve N.K. yakalanarak gözaltın alındı.
Depolarda, dünyaca ünlü çeşitli markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısıyla ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, barkodları sorgulandığında ise lisanslı ürün olduğu görülen yüzlerce koli içerisinde 40 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.