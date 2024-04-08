İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı
İstanbul Avcılar'da taksiye binen yabancı uyruklu bir kişi kendisini takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Kaynak: DHA
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Saldırı, saat 02.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. O.Ş. bindiği taksiyle giderken içinde iki kişinin bulunduğu araç yollarını kesti. Aracın camından sarkan saldırgan taksiye doğru ateş açtı.
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Taksi durunca saldırgan araçtan inerek ateş etmeye devam etti. Saldırıyı fark eden taksi şoförü geri giderken, saldırgan Ş.’ye tabancayla bir kez daha ateş etti.
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Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla oradan uzaklaştı.
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