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İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı

İstanbul Avcılar'da taksiye binen yabancı uyruklu bir kişi kendisini takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı - Resim: 1
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İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı - Resim: 2

Saldırı, saat 02.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. O.Ş. bindiği taksiyle giderken içinde iki kişinin bulunduğu araç yollarını kesti. Aracın camından sarkan saldırgan taksiye doğru ateş açtı. 

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İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı - Resim: 3

Taksi durunca saldırgan araçtan inerek ateş etmeye devam etti. Saldırıyı fark eden taksi şoförü geri giderken, saldırgan Ş.’ye tabancayla bir kez daha ateş etti.

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İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı - Resim: 4

Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla oradan uzaklaştı. 

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