İstanbul'da gizemli kazının nedeni ortaya çıktı
Büyükçekmece'de boş arazide dün akşam polis helikopterinin desteğiyle başlayan kazıların nedeni belli oldu. Kazıların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp Murat K. isimli şahsın bulunmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki boş arazide dün akşam polis helikopterinin desteğiyle gerçekleştirilen kazının, kayıp olarak aranan Murat K. isimli şahsın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili başlatıldığı ortaya çıktı.
İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin dün akşam saatlerinden itibaren Büyükçekmece Pınar Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide iş makineleriyle yaptıkları kazı ve arama çalışmaları sürüyor.
39 yaşındaki Murat K. isimli şahsın kayıp olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ve Murat K.’nın cansız bedeninin arandığı öğrenildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde “kasten öldürme” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bir tanığın Büyükçekmece’deki boş araziyi işaret etmesinin ardından orada kazı çalışmalarına başlandığı bilgisine ulaşıldı.