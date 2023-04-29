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İstanbul'da indirim izdihamı

İstanbul Kağıthane'de bir züccaciye zincirine ait şubede yapılan indirim izdihama neden oldu.

İstanbul'da indirim izdihamı - Resim: 1

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'ndeki züccaciye zincirine ait şubede yüzde 70 indirim olduğunu duyanlar sabah erken saatlerde sıraya girdi. Şube önünde artan kalabalık her geçen saat artınca yoğunluk oluştu. 

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İstanbul'da indirim izdihamı - Resim: 2

Büyük bölümünü kadınların oluşturduğu kalabalık  kapı önünde yığıldı. 

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İstanbul'da indirim izdihamı - Resim: 3

Kepenklerin açılması ile birlikte bir anda kapıda izdiham oluştu.

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İstanbul'da indirim izdihamı - Resim: 4

İçeri girmede zorlananlar buldukları ürünleri aldı. 

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