İstanbul'da lapa lapa kar yağışı! AKOM son tahminleri açıkladı
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu. AKOM'dan yapılan açıklamada, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da kar yağışı başladı. Yağış, kısa sürede yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi ve Bağcılar başta olmak üzere bir çok ilçe beyaza büründü.
KAR YAĞIŞI BU AKŞAM İSTANBUL'U TERK EDİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kar yağışının öğle saatlerinden (11.00) itibaren etkisini arttırması, Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken sıcaklıkların -1 ila 3°C'ler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının akşam saatlerinden (18.00) itibaren etkisini kaybedeceği, ancak buzlanma ve don hadiselerinin Cuma sabah saatlerine kadar risk teşkil etmeye devam edeceği tahmin ediliyor." denildi.