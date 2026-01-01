İstanbul'da lapa lapa kar yağışı! AKOM son tahminleri açıkladı

KAR YAĞIŞI BU AKŞAM İSTANBUL'U TERK EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kar yağışının öğle saatlerinden (11.00) itibaren etkisini arttırması, Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken sıcaklıkların -1 ila 3°C'ler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının akşam saatlerinden (18.00) itibaren etkisini kaybedeceği, ancak buzlanma ve don hadiselerinin Cuma sabah saatlerine kadar risk teşkil etmeye devam edeceği tahmin ediliyor." denildi.