İstanbul'da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var
D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde otomobilin durakta bekleyenlerin arasına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiindeki üst geçidin hemen yanındaki durakta bekleyenlerin arasına kaza yaptığı belirtiler otomobil girdi.
Feci kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle trafikte de aksama yaşandı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece İlçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır. Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)