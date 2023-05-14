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İstanbul'da oy kullanımı sırasında sınıfın tavan sıvaları çöktü

İstanbul Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü. Yaralanan 2 müşahit ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da oy kullanımı sırasında sınıfın tavan sıvaları çöktü - Resim: 1

Olay, saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi’ndeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda meydana geldi. 

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İstanbul'da oy kullanımı sırasında sınıfın tavan sıvaları çöktü - Resim: 2

3216 numaralı sandığın bulunduğu sınftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü. Olayda görevli 2 müşahit yaralandı.

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İstanbul'da oy kullanımı sırasında sınıfın tavan sıvaları çöktü - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme  işlemi devam etti.

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İstanbul'da oy kullanımı sırasında sınıfın tavan sıvaları çöktü - Resim: 4

Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen "Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli 2 müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş" diye konuştu. 

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