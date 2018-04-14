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  3. 14 Nisan 2018 16:34

İstanbul'da sis trafiği etkiledi

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

İstanbul'da sis trafiği etkiledi

Kavak Burnu'ndan başlayarak boğaz çıkışına kadar olan bölümde görülen yoğun sis nedeniyle gemi trafiği durduruldu.

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İstanbul'da sis trafiği etkiledi

İstanbul Boğazı kuzeyinde Kavak Burnu'ndan başlayarak boğaz çıkışına kadar olan bölümde yoğun sis nedeniyle, gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

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İstanbul'da sis trafiği etkiledi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sis nedeniyle Kavak Burnu'ndan başlayarak Boğaz çıkışına kadar görüş yarım milin altına düştü.
Gemi geçişleri 14.50'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

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İstanbul'da sis trafiği etkiledi

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