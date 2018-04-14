İstanbul'da sis trafiği etkiledi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sis nedeniyle Kavak Burnu'ndan başlayarak Boğaz çıkışına kadar görüş yarım milin altına düştü.

Gemi geçişleri 14.50'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.