İstanbul'da sokak hayvanı katliamı: 25 kedi ve köpek öldürüldü

'AYNI KATLİAM GEÇEN SENE DE YAPILMIŞTI'

Olayın yaşandığı mahallenin sınırında bulunan Zühtüpaşa Mahallesi Muhtarı Çağla Göksu, “Sahipli bir köpek gezdirilirken o saatte sokakta mama yediği fark ediliyor sahibi tarafından. Ve çok hızlı bir şekilde zehirleniyor. Arkasından kediler getirilmeye başlanıyor. Biz bu saate kadar kedi toplanmasına devam ettik. 25 gibi bir ölüm var şu an. Burada hâlâ tedavi tedavisi devam eden hayati tehlikede olan kediler var. Biz bu olayı daha önce de yaşadık. Geçen sene Mart ayında hatta Mart’ın16’sı, çok net bildiğimiz bir tarihtir. Fenerbahçe derbi maçının olduğu günkü kalabalıktan yararlanarak yapılmıştı bu, katliam diyeyim çünkü o zaman da 44 kedi ki; orada benim beslediğim ev kedim de dahil olmak üzere, bahçe kedilerim de bu sayının içindeydi. Yine aynı şekilde biz mahalle olarak toplama yaptık. Çeşitli bahçelerden, parklardan, o zaman sadece kediler değil; kirpi, karga ve martılar gibi farklı hayvanlar da ölüm yaşamıştı. Şu an polis soruşturması başladı. Belediye başkanımız da konuyla ayrıntılı bir şekilde ilgileniyor. Bulunan mama örnekleri, tavuk parçaları ve sosis gibi kuru mama olmayan ve ıslak mama olmayan, dışardan satın alınan mamalardı. Bunlar üstünde araştırma yapılıyor. Şu an bilgimiz bu kadar umuyoruz ki bu kamera kayıtlarından bu suçu işleyen ya da işleyenler bir an evvel yakalanır" şeklinde konuştu.