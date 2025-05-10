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Trump duyurdu: Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes sağlandı

Trump duyurdu: Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes sağlandı
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Pakistan ve Hindistan'ın tarafsız bir yerde görüşmelere başlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer silaha sahip iki komşu ülke Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump paylaşımında, "ABD'nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve aklıselim davrandığı için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Hindistan tarafsız bir yerde görüşmelere başlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise yaptığı paylaşımda, "Son 48 saat içerisinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve ben, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir ve Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanları Ajit Doval ve Asim Malik de dahil olmak üzere üst düzey Hint ve Pakistanlı yetkililerle görüştük. Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin derhal ateşkes ilan etme ve tarafsız bir yerde geniş bir konu yelpazesi üzerinde görüşmelere başlama konusunda anlaştıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Başbakan Modi ve Şerif'i barış yolunu seçmedeki bilgelikleri ve devlet adamlıklarından dolayı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

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İHA

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Etiketler hindistan pakistan ateşkes donald trump
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