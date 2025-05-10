Hindistan - Pakistan çatışması şiddetlendi! Füzeler peş peşe ateşlendi

İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasında çatışmalar devam ediyor. Hindistan, Pakistan'daki askeri üsleri füzelerle hedef aldı. Pakistan ise ''Bunyan-un-Marsoos Operasyonu''nun başlatıldığını açıkladı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerginlik kapsamlı bir savaş endişelerini artırırken, bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada, Hindistan ordusunun Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Noor Khan Hava Üssü, Shorkot Hava Üssü ve Murid Hava Üssü’nün de aralarında bulunduğu önemli askeri tesislere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. "Pakistan'ın hava savunma sistemi bu düşmanca saldırıları başarıyla önledi ve zamanında etkisiz hale getirdi" denilen açıklamada, "Saldırılar nedeniyle herhangi bir zayiat ya da maddi kayıp yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin ülkeyi ve ülkenin ulusal güvenliğini savunmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Hindistan, şimdi Pakistan’ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır" denildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise, önlenemeyen bazı Hindistan füzelerinin askeri tesislere isabet ettiği iddia edildi. Saldırılara ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

PAKİSTAN OPERASYON BAŞLATTIĞINI AÇIKLADI

Pakistan hükümeti, Hindistan’a yönelik "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ile Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu. Hindistan’daki diğer hedeflere yönelik saldırıların devam ettiği aktarılırken, operasyon kapsamında Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

İHA