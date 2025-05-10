  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hindistan - Pakistan çatışması şiddetlendi! Füzeler peş peşe ateşlendi

Hindistan - Pakistan çatışması şiddetlendi! Füzeler peş peşe ateşlendi

Güncelleme:

İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasında çatışmalar devam ediyor. Hindistan, Pakistan'daki askeri üsleri füzelerle hedef aldı. Pakistan ise ''Bunyan-un-Marsoos Operasyonu''nun başlatıldığını açıkladı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerginlik kapsamlı bir savaş endişelerini artırırken, bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada, Hindistan ordusunun Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Noor Khan Hava Üssü, Shorkot Hava Üssü ve Murid Hava Üssü’nün de aralarında bulunduğu önemli askeri tesislere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. "Pakistan'ın hava savunma sistemi bu düşmanca saldırıları başarıyla önledi ve zamanında etkisiz hale getirdi" denilen açıklamada, "Saldırılar nedeniyle herhangi bir zayiat ya da maddi kayıp yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin ülkeyi ve ülkenin ulusal güvenliğini savunmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Hindistan, şimdi Pakistan’ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır" denildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise, önlenemeyen bazı Hindistan füzelerinin askeri tesislere isabet ettiği iddia edildi. Saldırılara ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

PAKİSTAN OPERASYON BAŞLATTIĞINI AÇIKLADI

Pakistan hükümeti, Hindistan’a yönelik "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ile Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu. Hindistan’daki diğer hedeflere yönelik saldırıların devam ettiği aktarılırken, operasyon kapsamında Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

 

 

İHA

text-ad
Etiketler hindistan pakistan savaş nükleer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Kırmızı ve yeşil bültenle aranan 2 kişi Türkiye'de yakalandı Kırmızı ve yeşil bültenle aranan 2 kişi Türkiye'de yakalandı Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Döner bıçaklı trafik magandası kamerada Döner bıçaklı trafik magandası kamerada İstanbul'da kolonları alarm veren 4 katlı bina mühürlendi İstanbul'da kolonları alarm veren 4 katlı bina mühürlendi Hakan Fidan'dan canlı yayında suikast itirafı Hakan Fidan'dan canlı yayında suikast itirafı ABD'den dikkat çeken açıklama: ''Savaşa dahil olmayacağız'' ABD'den dikkat çeken açıklama: ''Savaşa dahil olmayacağız'' Muğla güne depremle başladı Muğla güne depremle başladı Tıpta çığır açacak 3 yerli ilaç geliyor: Alzheimer, prostat kanseri ve kas erimesine çare olacak Tıpta çığır açacak 3 yerli ilaç geliyor: Alzheimer, prostat kanseri ve kas erimesine çare olacak
Türkiye'nin tatil cennetinde tartışma yaratan görüntü Türkiye'nin tatil cennetinde tartışma yaratan görüntü Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor! Sahte baz istasyonuyla tuzak kuran çete çökertildi Sahte baz istasyonuyla tuzak kuran çete çökertildi Fenerbahçe'de gerginlik: Tadic, Talisca'nın üzerine yürüdü! Fenerbahçe'de gerginlik: Tadic, Talisca'nın üzerine yürüdü! Rümeysa Öztürk günler sonra özgürlüğüne kavuştu Rümeysa Öztürk günler sonra özgürlüğüne kavuştu Minyatür ama servet değerinde! 100 bin TL'ye kadar alıcı buluyor Minyatür ama servet değerinde! 100 bin TL'ye kadar alıcı buluyor Masaj salonlarına baskın: 36 yabancı uyruklu kadın yakalandı Masaj salonlarına baskın: 36 yabancı uyruklu kadın yakalandı