İstanbul'dan 9 günlük bayram tatili için büyük göç başladı
9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.
Kaynak: DHA
9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenlerin öğle saatlerinden itibaren havalimanlarına yönelmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.
Terminal girişlerinde ve X-Ray kontrollerinde oluşan yoğunluk ve uzun kuyruklar nedeniyle havalimanı işletmeleri giriş kapıları ve güvenlik noktalarındaki tüm ünitelerin açık tutularak geçişlerin hızlandırılması için ek önlemler aldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün 827 uçuşun gerçekleştirileceği, yaklaşık 140 bin yolcunun havalimanını kullanmasının beklendiği bildirildi.
