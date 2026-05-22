Fenerbahçe, Final Four’a veda etti
Hem Haber3.com'a destek olmak hem de gündemi kaçırmamak için Haber3.com'u Google News'te favorilerinize ekleyin.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe Beko, Euroleague Final-Four yarı final maçında Yunanistan ekibi Olympiakos’a 79-61 skorla mağlup olarak, kupaya veda etti.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Atina’nın ev sahipliğinde düzenlenen EuroLeague Final-Four yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Yunan ekibi mücadeleye 12-0’lık seriyle başladı. İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler farkı eritmeye çalışsa da ilk yarı Olympiakos’un 33-24 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da 11-0’lık seriyle başlayan Georgios Bartzokas’ın öğrencileri, skoru 44-24’e getirdi. Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius’un müdahalelerinin ardından üçüncü çeyrekte 15-4’lük seri yakalasa da son periyoda 56-41 geride girdi. Final periyodunda da farkı kapatamayan sarı-lacivertliler, Olympiakos’a 79-61 mağlup olarak kupaya veda etti.
Tarihinde 8. kez Final-Four’da mücadele eden Fenerbahçe, 4. kez yarı final aşamasında elendi.
Olympiakos, Valencia - Real Madrid yarı finalinin galibiyle Pazar günü TSİ 21.00’da karşılaşacak. Geçtiğimiz yaz alınan kararın arından üçüncülük maçı oynanmayacak.
İHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol