ABD-İran savaşı sona eriyor! Barış anlaşmasının detayları sızdırıldı
Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya, ABD ve İran arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasının 9 maddelik taslak metnini yayınladı.
Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerin sonucunda hazırlandığı iddia edilen 9 maddelik nihai barış ve ateşkes taslağını kamuoyuna sızdırdı. Her iki ülkenin resmi makamlarının bu tarihi mutabakatı birkaç saat içerisinde resmen duyurması ve anlaşmanın derhal yürürlüğe girmesi bekleniyor.
9 madedelik anlaşmanın temel maddeleri şu şekilde sıralandı:
1- Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal, kapsamlı ve şartsız ateşkes
2- Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt
3- Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması
4-Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri
5- Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğün garanti altına alınması
6- Anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması
7- Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması
8- İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD’in İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması
9- Taslak anlaşma, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na Şartı'na saygı çerçevesinde olduğunu vurgulamaktadır.
İHA
