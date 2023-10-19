İstanbul'un barajlarında tehlike çanları: 3 baraj yüzde 1'in altına düştü

İSKİ'den alınan verilere göre; 19 Ekim 2023 itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 21.22'ye geriledi. Bu rakam son iki haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Megakente su sağlayan barajlardan 3'ünde doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü.





