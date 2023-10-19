İstanbul'un barajlarında tehlike çanları: 3 baraj yüzde 1'in altına düştü
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı azalmaya devam ediyor. 3 barajda doluluk oranı yüzde 1'in altına geriledi.
Kaynak: Haber3.com
Sonbahar döneminin yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'da barajlar alarm veriyor. İSKİ, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunmaya devam ediyor.
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İSKİ'den alınan verilere göre; 19 Ekim 2023 itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 21.22'ye geriledi. Bu rakam son iki haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Megakente su sağlayan barajlardan 3'ünde doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü.
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Geçtiğimiz yılın aynı döneminde baraj doluluk oranı yüzde 43.81 olarak gerçekleşmişti.
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19 Ekim itibariyle baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: % 57,63
Darlık: % 19.02
Terkos: % 9.32
Alibey: % 4.32
Büyükçekmece: % 3.38
Sazlıdere: % 3.18
Pabuçdere: % 1.08
Elmalı: % 0.87
Istrancalar: % 0.66
Kazandere: % 0.54
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