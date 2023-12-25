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İstiklal Caddesi'nde büyük panik

İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA
İstiklal Caddesi'nde büyük panik - Resim: 1

Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi. 

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İstiklal Caddesi'nde büyük panik - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı. 

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İstiklal Caddesi'nde büyük panik - Resim: 3

İGDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından cadde yeniden yaya trafiğine açıldı.

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İstiklal Caddesi'nde büyük panik - Resim: 4
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