İstiklal Caddesi'nde büyük panik
İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu.
Kaynak: İHA
Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.
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İGDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından cadde yeniden yaya trafiğine açıldı.
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