İzmit Körfezi de deniz salyası ile kaplandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesi sahillerinde belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden etkili olmaya başladı.
İzmit Körfezi'nde yaklaşık 2 aydır görülen ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla arındırılan deniz yüzeyi, yeniden deniz salyası ile kaplandı.
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Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde bulunan tabaka, sahil boyunca etkili oldu.
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Bazı deniz canlıları da bu tabakadan olumsuz etkilenirken, bir martının deniz salyasına saplandığı görüldü.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yapılan çalışmaların ardından deniz yüzeyinden yaklaşık 400 ton deniz salyası toplanmış ve bu atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmişti.
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