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Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece...

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı Bağdat Caddesi'nde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece... - Resim: 1

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı, Kadıköy Belediyesi tarafından Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı.

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Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece... - Resim: 2

Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler bulunan binlerce kişi cadde boyunca yürüdü. Kortejin geçişi ise caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlendi.

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Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece... - Resim: 3

Bir özel okul öğrencilerinin bando takımı da yürüyüşte yer aldı.

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Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece... - Resim: 4

 Yürüyüşün ardından sanatçı Zülfü Livaneli, Caddebostan Sahili'nde sahne aldı.

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