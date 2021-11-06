Kilosu 1.500 TL! Ormandan toplayıp, dünyaya ihraç ediyorlar
Hatay’da ormanlardan elde edilen binlerce ton defne yaprağı, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Defne yaprağının kilosu ise bin 500 lira.
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı kapısuyu mahallesinde vatandaşlar, defne yapraklarını toplayarak ailelerine katkı sağlıyorlar.
Mahalle sakinleri tarafından 7 kilometre uzaklıkta bulunan Musa dağından toplanan defne yaprakları, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından balyalanarak dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.
Defne ağacından yaprakları toplayan Cengiz Keser, "Biz Defne ağaçlarının diplerini veya etraflarını toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Defne ağacının hem meyvesinden hem de yaprağından yağını elde edebiliyoruz. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Geçmişte bizim büyüklerimiz yapıyordu. Bizden sonra çocuklarımız yapacak" dedi.
Toptancı Ahmet Yüksel ise, "Şuan Defne yaprağının kilosu bin 500 TL. Yaprak veya dal fark etmiyor. Önceden bin TL idi bu yıl fiyatı arttı. Defne ağacının birincisi baharat olarak ikincisi ise yağ olarak kullanılıyor. Bu köylünün geçim kaynağı. Defne Ağacını yaprakları Almanya, İsveç, Hollanda ve Amerika’ya ihraç ediliyor" dedi.