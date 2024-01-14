Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada kimyasal sızıntı nedeniyle gökyüzü turuncu dumanla kaplandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Çerkeşli Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İMES 6. Cadde’de bulunan fabrikada bilinmeyen bir sebeple kimyasal sızıntı meydana geldi.
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Sızıntı sebebiyle gökyüzüne kızıl dumanlar yükseldi.
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Fabrika işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı.
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