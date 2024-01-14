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Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada kimyasal sızıntı nedeniyle gökyüzü turuncu dumanla kaplandı.

Kaynak: İHA
Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Çerkeşli Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İMES 6. Cadde’de bulunan fabrikada bilinmeyen bir sebeple kimyasal sızıntı meydana geldi. 

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Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü - Resim: 2

Sızıntı sebebiyle gökyüzüne kızıl dumanlar yükseldi.

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Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü - Resim: 3

Fabrika işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

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Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü - Resim: 4

Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı.

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