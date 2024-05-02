Koku gelen daireden çıkanlar şaşkına çevirdi
Eskişehir'de, koku gelen daireden 4 kamyon çöp çıkartıldı. Toplanan çöplerin 12 ton olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak’ta bulunan Mutlu Apartmanı’nın giriş katındaki daireden gelen koku üzerine, binada oturanlar belediyeye ihbarda bulundu.
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Adrese sevk edilen polis ve belediye ekipleri, daire sahibi C.E.’nin evde olmadığını belirleyince, çilingir çağırıp kapıyı açtırdı.
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Çöp eve dönen dairede ekipler temizlik yaptı. Evden yaklaşık 12 ton olduğu belirtilen 4 kamyon çöp çıktı.
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Çöplerin çıkartılmasının ardından ev dezenfekte edildi.
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