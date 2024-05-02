  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Koku gelen daireden çıkanlar şaşkına çevirdi

Koku gelen daireden çıkanlar şaşkına çevirdi

Eskişehir'de, koku gelen daireden 4 kamyon çöp çıkartıldı. Toplanan çöplerin 12 ton olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
Koku gelen daireden çıkanlar şaşkına çevirdi - Resim: 1

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak’ta bulunan Mutlu Apartmanı’nın giriş katındaki daireden gelen koku üzerine, binada oturanlar belediyeye ihbarda bulundu. 

1 / 5
Koku gelen daireden çıkanlar şaşkına çevirdi - Resim: 2

Adrese sevk edilen polis ve belediye ekipleri, daire sahibi C.E.’nin evde olmadığını belirleyince, çilingir çağırıp kapıyı açtırdı.

2 / 5
Koku gelen daireden çıkanlar şaşkına çevirdi - Resim: 3

Çöp eve dönen dairede ekipler temizlik yaptı. Evden yaklaşık 12 ton olduğu belirtilen 4 kamyon çöp çıktı. 

3 / 5
Koku gelen daireden çıkanlar şaşkına çevirdi - Resim: 4

Çöplerin çıkartılmasının ardından ev dezenfekte edildi. 

4 / 5