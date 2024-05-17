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Vize başvurularında yeni dönem: Aracı kurum Devlet olacak

Vize başvurularında yeni dönem: Aracı kurum Devlet olacak
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Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın (DTGV) kurulmasıyla birlikte, yurt dışına çıkış için gereken vize işlemleri artık DGV tarafından yürütülecek. Bu değişiklik ile vize gelirlerinin büyük bölümü devlete kalacak ve aracı şirketlere olan bağımlılık sona erecek.

Mevcut durumda vize işlemleri 12 farklı şirket tarafından yürütülüyor ve bu şirketler 2023 yılında 5,5 milyar TL gelir elde etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu gelirin sadece 1,1 milyar TL'si hazineye aktarıldı, geri kalan 4,4 milyar ise şirketlere kaldı.

Yeni düzenleme ile DGV, vize aracılık hizmetlerini de üstlenerek bu gelirlerin devlete aktarılmasını sağlayacak. DGV, vize işlemlerinden elde ettiği gelirleri dış temsilciliklerin ve diplomatların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, vize işlemlerinin DGV tarafından devralınmasının birçok faydası olacağını belirtti. Serim, bu sayede vize işlemlerinin daha hızlı ve daha ucuz hale geleceğini, ayrıca vize başvuru süreçlerindeki bürokratik engellerin de kalkacağını söyledi.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulamasına ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde, vize işlemleri DGV tarafından yürütülmeye başlanacak.


Yetkililer, bu değişikliğin, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar için birçok fayda sağlayacağını düşünüyor.

 

Etiketler dışişleri dgv DTGV Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
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