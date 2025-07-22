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Otoyola uçak düştü: 2 ölü

Otoyola uçak düştü: 2 ölü
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İtalya'nın Brescia kenti yakınlarındaki otoyola ultra hafif bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan İtfaiyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Brescia yakınlarındaki A21 otoyolunun Castel Mella bölgesinde yerel saatle 13.00 sıralarında ultra hafif bir uçağın düştüğünü duyurdu. Açıklamada, olay yerinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilirken, uçağın otoyola düşmesiyle herhangi bir aracın zarar görmediği, ancak uçağın çarpmanın ardından alev aldığı belirtildi.

Yangının otoyol kenarındaki ağaçlara yayıldığı ve ekiplerin yangına hızla müdahale ettiği bildirilirken, kaza nedeniyle otoyolun bir kısmının trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

DHA

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Etiketler italya otoyol uçak düştü
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