Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıktı!

Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından tamamen çıkıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama, ''T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

DURSUN ÖZBEK: BU SADECE FİNANSAL BİR KARAR DEĞİL

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Özbek, “Değerli Galatasaraylılar, 2022 yılında göreve gelirken, Galatasaray’ımızı mali bağımsızlığına kavuşturacağımızın sözünü verdik. Bugün, arkadaşlarımla birlikte, bu sözü yerine getirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Galatasaray, Bankalar Birliği Yapılandırması Anlaşması kapsamında kullanmış olduğu krediler ve bu kredilere ait faizleri ödeyerek söz konusu anlaşmadan çıkmıştır. Bu, sadece finansal bir karar değil; kulübümüzün geleceğini özgürce şekillendirme iradesinin simgesidir. Bu süreçte bize gösterdikleri destek ve anlayış için konsorsiyum bankaları Ziraat Bankası, Denizbank’a ve çalışanlarına teşekkür ederim. Bu tarihi adımı atarken yanımda yer alan yönetim kurulu arkadaşlarıma, emeği geçen profesyonel ekibimize ve en zor günlerde bile desteğini esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray, birlik, beraberlik ve sevgi bağlarını sonsuza kadar koruyacak; başkalarının kuramadığı hayalleri gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu her zaman yaşayacaktır” ifadelerinde bulundu.