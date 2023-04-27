Kuruyuan gölün tarım alanına dönüştürülmesi davalık oldu

'BALIKÇILAR VAR OLMA HAKLARINI SAVUNUYOR'

Marmara Gölü ile ilgili daha önce de 2 farklı dava açıldığını belirten Altıparmak, balıkçı kooperatifinden talep edilen kiranın ve iş birliği protokolün iptali için de hukuki sürecin işlediğini anlattı. Balıkçılık ile uğraşan kooperatif üyelerinin bütün hayatını gölden kazandıklarını vurgulayan Altıparmak, "Bu balıkçıların birdenbire bütün varoluş sebepleri, ortadan kalkmış; çünkü göl kurumuş. Bu insanlar, var olma haklarını savunuyor. Gölün tekrar suyla kavuşmasını ve yeniden geçim ekonomisi olarak balıkçılık yapmak istiyorlar. Diğer çevre koruma dernekleri, doğa ve doğal hayatı koruma vakıfları, kuş gözlemleri yapıyor ve her dönem biyolojik çeşitliliği raporlandırıyor. Gölün yok olması ile varlık sebepleri ortadan kalkıyor. Bu yüzden davacı oluyorlar. Yöresel çevre dernekleri de kendi hayatlarının bir parçası olarak gölü korumak istiyor" diye konuştu.